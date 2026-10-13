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Küçükçekmece'de yıkıma ayrılan 7 katlı binanın çatısında yangın çıktı, can kaybı yok

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde kentsel dönüşümde boşaltılan 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; can kaybı yok.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 20:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Küçükçekmece'de yıkıma ayrılan 7 katlı binanın çatısında yangın çıktı, can kaybı yok

Küçükçekmece'de boş binanın çatısında başlayan yangın kontrol altına alındı

İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Uğurlu Sokak'ta saat 18.30 sıralarında, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıda yayıldı ve çevredeki vatandaşlar durumu alarm vererek ekipleri yönlendirdi.

yangına müdahale:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan çalışmalar sırasında binada kimsenin bulunmadığı tespit edildi; olayda yaralı veya can kaybı yaşanmadı.

mahallelinin gözlemleri:

Çatının alev aldığı anlar, çevredeki kişilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Eşref Kılıç, 'Akşam 18.30 sıralarında yangın çıktı. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri geldiler. Bina boş. Kentsel dönüşüme giren bir bina. Yıkılacak. Allah’a çok şükür yaralı ve ölü yok' dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı; yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek için saha çalışması yapıyor. Kentsel dönüşüm kapsamındaki yapıların güvenlik önlemleri ve denetimlerinin önemi, olayın ardından mahallede yeniden gündeme geldi.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA BOŞALTILAN 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA HENÜZ BİLİNMEYEN...

KÜÇÜKÇEKMECE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA BOŞALTILAN 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA HENÜZ BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI. ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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