Külafhöyük'te römork kazası: tütün yükü altında 8 işçi yaralandı

Kaza ve ilk bilgiler

Adıyaman merkeze bağlı Külafhöyük köyünde seyir halindeki traktöre bağlı tütün yüklü römorkun devrilmesi sonucu yaralanmalar meydana geldi. Olayda 8 kişi yaralandı.

oluş şekli ve yaralıların kimlikleri:

Edinilen bilgiye göre römork, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Römorkta bulunan tütün işçileri Mahir F., İbrahim B., Aide B., Dalie F., Abdullah G., Sami B., Ali B. ve Beyan B. yaralandı.

müdahale ve sevk işlemleri:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve devrilmenin nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

YARALILAR, SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE KALDIRILDI