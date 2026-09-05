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Okul bahçelerini canlandıracak hamle: öğretmenlere pickleball eğitimi başlıyor

Pickleball Samsun Derneği ve Canik Kaymakamlığı iş birliğiyle 9-10 Eylül'de öğretmenlere eğitim verilecek; öğretmenler öğrencilere sahada aktaracak.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Okul bahçelerini canlandıracak hamle: öğretmenlere pickleball eğitimi başlıyor

Pickleball eğitimi Canik'te başlıyor

Samsun'da görev yapan öğretmenlere yönelik düzenlenen pickleball eğitimi, ilçe düzeyinde sporu okullara yaymayı amaçlayan bir pilot uygulama olarak hayata geçiriliyor. Proje, eğitim kurumlarında aktif yaşam alışkanlığını güçlendirmek ve öğrencileri spora yönlendirmek hedefiyle planlandı.

Eğitimin kapsamı ve uygulama:

Pickleball Samsun Derneği ile Canik Kaymakamlığı arasında imzalanan "Pickleball ile Aktif Yaşam ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde, 9-10 Eylül tarihlerinde Atatürk Spor Salonu'nda Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenlere eğitim verilecek. Eğitime katılacak öğretmenler, eğitimlerin gerçekleştirileceği tarih ve saatlerde izinli sayılacak.

Pickleball; tenis, badminton ve masa tenisinden izler taşıyan, öğrenmesi kolay, sosyal ve eğlenceli bir raket sporu olarak tanımlanıyor. Eğitim alan öğretmenler öğrendikleri teknik ve oyun kurallarını okul bahçelerinde öğrencilerine aktaracak.

Okul bahçelerine pickleball sahaları:

Projenin ilerleyen aşamalarında, yapılacak iş birlikleriyle Samsun genelindeki birçok okulun bahçesine Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından pickleball sahaları oluşturulması planlanıyor. Bu sayede spora erişim kolaylaşacak ve okul ortamında düzenli fiziksel etkinliklerin sayısı artacak.

Protokol, Canik Kaymakamı Şeref Aydın ile Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu tarafından imzalanarak projenin ilk uygulaması Canik ilçesinde başlatıldı. Proje yetkilileri, öğretmenlerin alacağı eğitimle spor kültürünün okul düzeyinde yaygınlaşacağı ve öğrencilerin aktif yaşam alışkanlıklarının güçleneceğini belirtiyor.

SAMSUN&#039;DA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE PİCKLEBALL EĞİTİMİ VERİLECEK. İLK EĞİTİM CANİK’TEKİ ÖĞRETMENLER...

SAMSUN'DA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE PİCKLEBALL EĞİTİMİ VERİLECEK. İLK EĞİTİM CANİK’TEKİ ÖĞRETMENLER TARAFINDAN ALINIP, ÖĞRENCİLERE AKTARILACAK.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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