Şırnak'ta üreticilere 152 bin 784 fide ve çoban çantası desteği

Program ve katılımcılar:

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programa, Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkan Vekili Zehra Güneş ve AK Parti Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan katıldı.

Dağıtımın kapsamı ve hedefleri:

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile Göçer Sürü Alanlarının İyileştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte çiftçilere yönelik destekler teslim edildi.

Proje çerçevesinde, 44 dekar alanda kışlık sebze üretimi gerçekleştirecek olan 17 üreticiye toplam 152 bin 784 adet kışlık sebze fidesi verildi. Aynı program dahilinde bölgede hayvancılık faaliyetlerini sürdüren 50 göçer üreticiye ise çoban çantası desteği sağlandı.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sağlanan ekipman ve fidelerin kentteki tarım ve hayvancılık potansiyeline güç katacağının vurgulandığı belirtilerek, tüm üreticilere bol ve bereketli bir üretim sezonu temennisinde bulunuldu.

ŞIRNAK’TA TARIMSAL ÜRETİMİ ARTIRMAK VE GÖÇER HAYVANCILIĞI DESTEKLEMEK AMACIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA 17 ÇİFTÇİYE 152 BİN 784 ADET KIŞLIK SEBZE FİDESİ, 50 YETİŞTİRİCİYE İSE ÇOBAN ÇANTASI TESLİM EDİLDİ.