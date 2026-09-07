Kültür mozaiği Muratpaşa'da: Güneydoğu Anadolu gecesi renk kattı

Güneydoğu Anadolu gecesi:

Bu yıl Onuncu kez düzenlenen Yöreler Renkler Festivali, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda devam etti. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal geceye ilişkin olarak, "Onuncu kez bu festivali gerçekleştirmek büyük bir kurumsallık gerektirir. Büyük bir sebat gerektirir. Burada bize destek veren bütün derneklerimize, bütün sivil toplum kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Festival, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kültürlerin, yöresel lezzetlerin ve müziğin bir araya geldiği bir platform olarak öne çıktı. Güneydoğu Anadolu Gecesi'nde bölgeye özgü halk dansları, farklı ezgiler ve geleneksel programlarla ziyaretçilere sunuldu.

Sahne ve etkinlikler:

Gecede gösteriler, Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu tarafından sergilenen yöresel halk danslarıyla başladı. Programda Ozan Gündemi, Serpil Efe ve Naciye Çokbilir sahne aldı; gece ise "Baran ile Sıra Gecesi" programıyla sona erdi. Gecenin sonunda bölgeyi temsil eden derneklere Başkan Uysal tarafından plaket takdim edildi.

Birlik ve katılım mesajı:

Başkan Uysal, etkinlikte Muratpaşa'da farklı memleketlerden gelen ve değişik inançlara sahip insanların birlikte yaşama kültürünü vurgulayarak, "Muratpaşa’da hepimiz birbirimizi olduğu gibi kabul ediyoruz. İnsanlarımız farklı memleketlerden gelebilir, farklı felsefi inançlarda olabilir, farklı yaşam şekillerini sürdürebilir. Ama herkes birbirine saygı duyuyor. Bunu Yöreler Renkler Festivalimizin yanı sıra belediye hizmetlerimizde de görüyoruz" dedi.

Festival kapsamında 83 hemşeri ve kültür derneği stant açarken, dokuz gün boyunca Anadolu'nun farklı bölgelerine ait yemekler, el emeği ürünler ve geleneksel kültürel değerler ziyaretçilerle buluşturuldu. Etkinlikler, 13 Eylül saat 23.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

Program içinde her akşam saat 20.00'de Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu tarafından ilgili bölgenin yöresel dans gösterileri sunuluyor; gösterilerin ardından Atatürk Kent Meydanı'nda farklı sanatçıların konserleri düzenleniyor. Festival, yerel kültürlerin tanıtımı ve toplumsal kaynaşma açısından öne çıkan bir etkinlik olarak sürüyor.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN KÜLTÜRLERİN, YÖRESEL LEZZETLERİN, HALK DANSLARININ VE MÜZİĞİN BİR ARAYA GELDİĞİ YÖRELER RENKLER FESTİVALİ, MURATPAŞA ATATÜRK KENT MEYDANI’NDA DEVAM EDİYOR