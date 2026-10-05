Dolar 49,1041 -0,01%
Euro 55,1726 -0,16%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.581,58 +0,16%
EUR/USD 1,1225 -0,29%
Brent Petrol 100,27 -1,94%
--°

Kulüp lisanslarında 44 ulusal, 11 UEFA lisansı verildi

TFF, 2026-2027 kulüp lisans sürecini tamamladı; üst üç ligde 11 kulübe UEFA, 44 kulübe ulusal lisans verildi, bazı kulüplere puan tenzili cezası uygulandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 22:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kulüp lisanslarında 44 ulusal, 11 UEFA lisansı verildi

Kulüp lisanslarında 44 ulusal, 11 UEFA lisansı verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu için yürütülen Kulüp Lisans Sürecinin tamamlandığını açıkladı. Profesyonel liglerde yer alan başvurular, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirildi.

değerlendirme ölçütleri:

Başvurular; sportif, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler çerçevesinde incelendi. Kurulun kararı, kulüplerin bu alanlardaki uygunluk ve eksikliklerine göre şekillendi.

ulusal lisans verilen kulüpler:

İncelemeler sonucunda Kurul, Trendyol Süper Lig'den Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor; Trendyol 1. Lig'den Bandırmaspor, Bursaspor, Kayserispor; TFF 2. Lig'den ise Ankaraspor, Erbaaspor, Erzincan Futbol Yatırımları, Fethiyespor, Güzide Gebze Spor Kulübü, Isparta 32 Spor Kulübü, Şanlıurfaspor, Menemen Futbol Kulübü, Sakaryaspor, Elazığspor, Somaspor kulüplerine ulusal lisans verdi.

eksiklik ve ceza uygulamaları:

Kurul, verilen süreler içinde eksikliklerini tamamlayamayan bazı kulüplere ise disiplin yaptırımı uyguladı. Bu kapsamda Arnavutköy Belediyesi Futbol SK, Adana Demirspor, Hatayspor, İskenderunspor, MKE Ankaragücü, Serik Spor Futbol, İnegölspor kulüplerine puan tenzili cezası verildi.

Sonuç olarak, 2026-2027 sezonunda üst üç ligde yer alan kulüpler arasından 11 kulübe UEFA, 44 kulübe Ulusal Lisans verildi. Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde yer alan kulüplerden 3'ü UEFA Lisansı aldı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF), 2026-2027 KULÜP LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANDIĞINI AÇIKLADI....

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF), 2026-2027 KULÜP LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANDIĞINI AÇIKLADI. PROFESYONEL FUTBOL LİGLERİNDE MÜCADELE EDEN KULÜPLERDEN 11'İ UEFA, 44'Ü ULUSAL LİSANS ALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Emre Kargın, hakemlikten uzaklaştırma iddialarıyla Ferhat Gündoğdu ve gazeteci h...
images

Konyaspor Başakşehir sınavına Masuaku ve Andzouna ile hazırlanıyor
images

Sporu 81 ile yayma hedefi 9. mali genel kurulda netleşti
images

Beşiktaş'ta Omoruyi ve Nowell öne çıktı, ev sahibi 90-81 kazandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Kaldırımdaki üniversite öğrencisi yol kenarı demirlerine sıkıştı: kaza güvenlik kamerasında

Poyraz: il binası alımında kapora paralarını Fatih Keleş getirdi

Mersin'de belediye soruşturması büyüyor: Yenişehir'de başkan tutuklandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp