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Sporu 81 ile yayma hedefi 9. mali genel kurulda netleşti

9. Mali Genel Kurul'da yönetim ve denetim raporları ibra edildi; federasyon, 81 ilde düzenli spor faaliyetleriyle geniş kitlelere ulaşma hedefini vurguladı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 22:53

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sporu 81 ile yayma hedefi 9. mali genel kurulda netleşti

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu 9. mali genel kurulunu gerçekleştirdi

Ankara'da düzenlenen Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'nun 9. Mali Genel Kurulu'nda gündem maddeleri oylandı ve yönetim ile denetim kurulu raporları delegelerin onayına sunularak ibra edildi. Toplantıda federasyonun mali yapısının sağlam olduğu vurgulanırken, yürütülen faaliyetlerin yaygınlığı öne çıkarıldı.

gündem ve raporlar:

Genel kurulda yer alan gündem maddeleri kabul edildi; yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları detaylı olarak sunuldu ve delegelerin oyuyla onaylandı. Federasyon başkanı Kerim Çomoğlu, mali disiplin ile şeffaf yönetim ilkelerinin sürdürüldüğünü belirtti ve kuruluşun güçlü mali yapısına dikkat çekti.

81 ilde yaygın spor çalışmaları ve hedefler:

Çomoğlu, federasyonun faaliyetlerinin 81 ilde etkin, düzenli ve kesintisiz şekilde sürdüğünü ifade etti. Bu yılın faaliyet planından bahsederken, Türkiye genelinde 3 ayrı dönemde spor etkinlikleri düzenlendiklerini açıkladı ve farklı yaş gruplarından çok sayıda vatandaşa ulaşma hedefini yineledi.

Başkan Çomoğlu, gençleri spora yönlendirme ve sağlıklı yaşamı destekleme amacıyla il müdürlükleri ve yerel yönetimlerle iş birliği çağrısında bulundu: "Tüm il müdürlerimize ve yerel yönetimlerimize çağrıda bulunuyorum; gelin iş birliği yapalım. Türkiye’nin dört bir yanında sağlıklı yaşam ve spor etkinliklerine destek olacağımızın sözünü veriyoruz" sözleriyle ortak çalışma çağrısını tekrarladı.

Genel kurul kararları doğrultusunda federasyonun mali ve idari işleyişinin daha da güçlendirilmesi, yerel düzeydeki paydaşlarla koordinasyonun artırılması ve önümüzdeki dönemde planlanan etkinliklerle geniş kitlelere erişimin sürdürülmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU’NUN 9. MALİ GENEL KURULU ANKARA’DA...

TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU’NUN 9. MALİ GENEL KURULU ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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