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Kumluca'da orman yangını soruşturmasında bahçe sahibi tutuklandı

Toptaş'ta 8 Eylül'de başlayıp Güzören'e kadar yayılan orman yangınında seralar, zeytin ve nar bahçeleri zarar gördü; R.P. gözaltına alınarak tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kumluca'da orman yangını soruşturmasında bahçe sahibi tutuklandı

Kumluca'da orman yangını soruşturmasında tutuklama

Antalya'nın Kumluca ilçesi Toptaş Mahallesi'nde 8 Eylül'de başlayan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elmalı Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

yangının etkileri:

Toptaş'ta başlayıp Güzören Mahallesi'ne kadar ulaşan yangın, çevrede ciddi hasara yol açtı. Seralar ile zeytin ve nar bahçeleri zarar görürken, bir ev tamamen yanmış, dokuz ev ise kısmen zarar gördü. Yangın söndürme çalışmaları sonucu alevler 22 saatte kontrol altına alındı.

soruşturmada ulaşılan bulgular:

Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturmada, yangının Toptaş Mahallesi'nde ikamet eden R.P.'ye ait bahçede başladığı değerlendirildi. İlk incelemelerde yangının, zeytin bahçesini sulamada kullanılan dinamodan çıktığı yönünde bulgular elde edildi. Bu değerlendirmeler doğrultusunda R.P. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Gözaltının ardından yapılan adli işlemler sonucunda şüpheli hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklanarak Elmalı Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YANGIN (ARŞİV)

YANGIN (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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