Sahillerde at sırtında devriye: İzmir'de atlı jandarma ilgi görüyor

Atlı birlikler turistik bölgelerde göreve başladı:

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve her türlü suç ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla motorlu araçların ulaşmasının zor olduğu turistik bölgeler, sahiller, milli parklar, ormanlık alanlar ve tarihi mekanlarda atlı jandarma birlikleri görevlendirildi.

Görev alanları ve kapsamı:

Çeşme, Urla, Menderes, Seferihisar, Karaburun, Dikili, Selçuk, Foça, Aliağa, Buca, Kemalpaşa ve Çiğli ilçelerinde faaliyet gösteren atlı jandarma birlikleri, asayiş devriyeleri sırasında bu alanlarda güvenliğin sağlanmasını hedefliyor. Birimler, özellikle araç trafiğinin kısıtlı olduğu bölgelerde devriye imkanı sunuyor.

Vatandaş etkileşimi ve ilgisi:

Asayiş devriyeleri sırasında atlı jandarma birlikleri, vatandaşlardan ve özellikle çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Birimlerin varlığı hem ziyaretçilere güven hissi veriyor hem de turistik alanlarda asayişin sürdürülmesine katkı sağlıyor.

İZMİR’DE VATANDAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İLE HER TÜRLÜ SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELE AMACIYLA TURİSTİK BÖLGELER, SAHİLLER, MİLLİ PARKLAR, ORMANLIK ALANLAR VE TARİHİ MEKANLARDA GÖREVLENDİRİLEN ATLI JANDARMA BİRLİKLERİ, VATANDAŞLARDAN VE ÇOCUKLARDAN BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR.