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Aliağa'da kablo hırsızlığına son: 700 bin TL'lik malzeme iade edildi

Aliağa'nın Şakran'da inşaattan kablo çalarken suçüstü yakalanan 3 kişi, 7 faili meçhul hırsızlığa karıştı; 700 bin TL'lik kablolar iade edildi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 18:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aliağa'da kablo hırsızlığına son: 700 bin TL'lik malzeme iade edildi

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri Şakran Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi uygularken bir inşaat alanında şüpheli hareketlilik fark etti. İnşaatın sahibi olarak kayıtlarda geçen Y.G. adına kayıtlı alanda bulunan üç kişi, hırsızlık malzemeleriyle birlikte kaçmaya çalışırken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Soruşturmanın genişletilmesi:

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki ifadeleri ve yürütülen soruşturma sonucunda, aynı bölgedeki 7 ayrı faili meçhul kablo hırsızlığı olayının da bu kişilerle bağlantılı olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda bir konteyner içinde gizlenmiş vaziyette bulunan kablolar ele geçirildi.

Ele geçirilen malzeme ve yasal süreç:

Genişletilen incelemede bulunan kabloların toplam değeri yaklaşık 700 bin TL olarak belirlendi ve sahiplerine teslim edildi. Suçüstü yakalanan şahıslar hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Jandarma ekiplerinin önleyici devriye ve anında müdahalesi sayesinde bölgede devam eden hırsızlık olaylarına ilişkin önemli bir çözüm sağlandığı, ele geçirilen malzemelerin mağdurlara iade edilmesinin olayın etkilerini azaltmada önemli bir adım olduğu kaydedildi.

ELE GEÇİRİLEN KABLOLAR

ELE GEÇİRİLEN KABLOLAR

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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