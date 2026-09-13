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Gemi ve bin metrelik rovu devreye giriyor: kayıplara ulaşmada yeni aşama

Yeni gemi bu akşam batık alanına ulaşacak; bin metre kapasiteye sahip ROV ile 554 metredeki Filo Jet batığının iç bölümüne erişilmesi hedefleniyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 18:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gemi ve bin metrelik rovu devreye giriyor: kayıplara ulaşmada yeni aşama

Gemi ve bin metrelik rovu devreye giriyor: kayıplara ulaşmada yeni aşama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında yaşanan Filo Jet deniz faciasıyla ilgili arama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçileceğini duyurdu. Yetkililer, bu akşam saat 20.00 civarında bölgeye ulaşması beklenen yeni geminin yarın çalışmalara başlayacağını açıkladı.

çalışma planı ve hedefler:

Üstel, arama faaliyetlerinin denizden, karadan ve havadan 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü belirtti. Yeni geminin teknik imkanlarıyla denizin 554 metre altında bulunan batığın iç bölümlerine ulaşılması ve kayıp kişilere erişilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Başbakan, "Yeni aşamada sonuç alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı ve kayıp yakınlarına devletin çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini iletti.

geminin ve ROV'un teknik özellikleri:

Operasyonda kullanılacak gemide DP2 hassas konumlandırma sistemi bulunuyor. Gemide yer alan uzaktan kumandalı sualtı robotu (ROV) bin metre derinliğe kadar çalışabiliyor ve çok fonksiyonlu robotik kollara hidrolik kesici sistemlerin takılmasına olanak sağlıyor. ROV'da ayrıca yüksek çözünürlüklü kameralar, tarama sonarları ve hassas konumlama için USBL sistemi yer alıyor.

ROV, Fırlatma ve Geri Alma Sistemi (LARS) ve Bağlantı Kablosu Yönetim Sistemi (TMS) sayesinde deniz tabanına indirilebiliyor ve uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebiliyor. Bu teknik donanımların, 554 metre derinlikteki Filo Jet batığının iç bölümlerinde yürütülecek çalışmalarda kullanılacağı bildirildi.

Üstel, deniz kazasında yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dileyerek, bu zorlu süreçte destek veren Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

KKTC BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL, GİRNE AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN FİLO JET DENİZ FACİASININ ARDINDAN...

KKTC BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL, GİRNE AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN FİLO JET DENİZ FACİASININ ARDINDAN KAYIP KİŞİLERE ULAŞILMASI AMACIYLA SÜRDÜRÜLEN ARAMA ÇALIŞMALARINDA YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLECEĞİNİ AÇIKLADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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