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Bingöl'de şarampole yuvarlanan otomobilde 4 kişi yaralandı

Genç ilçesi Doğanca mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 21 ADN 076 plakalı araç şarampole yuvarlandı; 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 18:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bingöl'de şarampole yuvarlanan otomobilde 4 kişi yaralandı

kaza ve müdahale:

Bingöl'ün Genç ilçesi Doğanca mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 21 ADN 076 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Olayda araçta bulunan dört kişi yaralandı.

olay yerine sevk edilen ekipler:

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi ve ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

yaralıların tedavisi ve inceleme:

Yaralılar ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde güvenlik tedbirleri alındı.

BİNGÖL’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

BİNGÖL’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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