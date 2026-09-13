Divriği kırsalındaki kayıp bebek soruşturmasında altı kişi gözaltına alındı

olayın gelişimi:

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde mevsimlik tarım işçisi E.B., 10.09.2026 Perşembe günü saat 22.00 sıralarında yanında uyuyan 11 aylık bebeğin kaybolduğunu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Komando ve Asayiş Timleri, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Valilik açıklamasına göre, kayıp bebeğin bulunmasına yönelik arama kurtarma faaliyetleri iz takip köpekleri ve yapay zekâ destekli dronların da kullanımıyla hem havadan hem karadan aralıksız sürdürüldü; vatandaşların desteğiyle geniş çaplı tarama yapıldı.

aile beyanları ve iddiaların değerlendirilmesi:

Ailenin ilk beyanında bebeğin yabani hayvanlarca kaçırılmış olabileceği öne sürüldü; daha sonra yapılan açıklamalarda ise bebeğin para karşılığında babası tarafından başka birine teslim edildiğine dair iddialar yer aldı. Güvenlik güçleri bu çelişkili ifadeleri dikkate alarak olayın kaçırılma veya maddi menfaat karşılığında teslim edilme ihtimallerini de içerir şekilde tüm muhtemel senaryoları geniş kapsamlı olarak inceledi.

Valilikten yapılan bilgilendirmede, 6 kişi gözaltına alınmış olduğu ve adli soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca Jandarma Komando Timleri köyde güvenlik önlemlerini artırdı.

Olayla ilgili arama ve soruşturma çalışmaları devam ediyor; yetkililer adli sürecin ilerleyişi ve arama sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürecek.

SİVAS’IN DİVRİĞİ İLÇESİNDE 10 EYLÜL’DEN BU YANA ARANAN 11 AYLIK BEBEK OLAYINDA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.