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Kumlu'da jandarmanın operasyonunda esrar ve kenevir ele geçirildi

Hatay'ın Kumlu ilçesinde 6 Ekim'de düzenlenen operasyonda 3 bin 578 gram kubar esrar, bir kök kenevir ve bir terazi ele geçirildi; şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kumlu'da jandarmanın operasyonunda esrar ve kenevir ele geçirildi

Kumlu'da jandarmanın operasyonunda esrar ve kenevir ele geçirildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Ekim tarihinde Kumlu ilçesi Aktaş Mahallesi'nde ikamet eden A.G. hakkında gelen istihbarat doğrultusunda operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde ve eklentilerinde arama yapıldı.

operasyon ve ele geçirilenler:

Aramalar sonucunda 3 bin 578 gram kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler ve deliller, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik soruşturmanın temelini oluşturdu.

soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli A.G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında süreç devam ediyor.

HATAY’IN KUMLU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ESRAR, KENEVİR...

HATAY’IN KUMLU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ESRAR, KENEVİR BİTKİSİ VE TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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