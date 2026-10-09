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Kupada sürpriz erken veda: Denizli İdman Yurdu elendi

Denizli İdman Yurdu 1959 SK, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda sahasında Serikspor'a 1-0 yenilerek kupaya veda etti; tek gol Sertan Yıldız'dan.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kupada sürpriz erken veda: Denizli İdman Yurdu elendi

Maç özeti:

Denizli İdman Yurdu 1959 SK ile Serikspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşması Denizli Atatürk Stadı'nda oynandı. Konuk ekip Serikspor, maçın 4. dakikasında Sertan Yıldız'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarı ve karar düğümü:

İkinci yarıda her iki takım da ataklar geliştirse de gol sesi çıkmadı. Müsabakanın 73. dakikasında oyuna giren Ahmet Daniel Akyıldız, 90+5. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Sonuç ve tur atlayan ekip:

Sahasından 1-0 galip ayrılan Serikspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu'na yükseldi. Denizli İdman Yurdu 1959 SK ise kupaya veda etti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU MÜCADELESİNDE DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SK SAHASINDA KONUK...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU MÜCADELESİNDE DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SK SAHASINDA KONUK ETTİĞİ SERİKSPOR'A 1-0 MAĞLUP OLARAK KUPAYA VEDA ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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