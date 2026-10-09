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maçta dikkat çeken 'yerli collina' benzetmesi

Eskişehirspor'un Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda 1922 Akşehirspor SK'yi 4-1 yendiği maçta yardımcı hakem Uğur Çakmak, Pierluigi Collina'ya benzetildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

maçta dikkat çeken 'yerli collina' benzetmesi

eskişehirspor maçında dikkat çeken benzetme

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Eskişehirspor, 1922 Akşehirspor SK'yi 4-1 mağlup ederken müsabakada görev yapan yardımcı hakem Uğur Çakmak sosyal medyanın ve tribünlerin dikkatini çekti. Çakmak, İtalyan efsane hakem Pierluigi Collina ile yapılan benzetmelerin odağı haline geldi.

benzerliğin ayrıntıları:

Gözlemciler ve izleyiciler, Collina'nın meşhur kararlı bakışları ile Çakmak'ın pozisyon süzüşündeki ve kararlarındaki ciddiyet arasında paralellik kurdu. Her iki hakemin de jest ve mimiklerini etkili kullanması, gergin anlarda saha içi iletişimini güçlendiriyor; bu durum Çakmak'ın duruşunun maç yönetiminde yardımcı olduğunu işaret ediyor.

tribün ve sosyal medyada yankı:

Klasman Yardımcı Hakemi olan Uğur Çakmak, görev aldığı müsabakalarda hem ekran başındakilerin hem de tribünlerin gözünden kaçmıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve yorumlarda hakeme sıklıkla "Yerli Collina" etiketi takıldı; bu başlık, Çakmak'ın saha içindeki imajına ayrı bir renk kattı.

Uzun vadede benzetmeler, bir hakemin saha yönetimindeki etkisinin ve beden dilinin kamuoyunda nasıl algılandığını gösteriyor. Çakmak'ın performansı, yalnızca verdiği kararlara değil, aynı zamanda saha içindeki duruşuna ve iletişim kurma biçimine de dikkat çeken bir örnek sundu.

Eskişehirspor'un galibiyetiyle sonuçlanan maç ve Çakmak hakkında oluşan algı, Türk futbolunda hakem profillerinin medyada nasıl yankı bulduğuna dair somut bir vaka olarak kayda geçti.

ESKİŞEHİRSPOR&#039;UN 1922 AKŞEHİRSPOR SK’Yİ 4-1 MAĞLUP ETTİĞİ MAÇTA GÖREV YAPAN HAKEMLERDEN BİRİSİ...

ESKİŞEHİRSPOR'UN 1922 AKŞEHİRSPOR SK’Yİ 4-1 MAĞLUP ETTİĞİ MAÇTA GÖREV YAPAN HAKEMLERDEN BİRİSİ OLAN UĞUR ÇAKMAK, İTALYAN EFSANE PİERLUİGİ COLLİNA'YA BENZERLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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