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Kurtalan'da direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil devrildi: üç yaralı

Kurtalan-Siirt karayolu eski Kayabağlar yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 56 DA 434 plakalı otomobil devrildi, üç kişi yaralandı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 20:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kurtalan'da direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil devrildi: üç yaralı

Kurtalan'da direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil devrildi: üç yaralı

kaza yeri ve araç durumu:

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Kurtalan-Siirt karayolunun eski Kayabağlar yol ayrımı mevkiinde bir otomobilin devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrol dışına çıkan araç devrildi.

Olay yerinde tespit edilen aracın plakası 56 DA 434 olarak kaydedildi. Kazada otomobilde bulunan K.P., E.P. ve S.P. yaralandı ve araçta önemli hasar oluştu.

müdahale ve tedavi süreci:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili resmi bir detay paylaşılmadı.

3 kişi yaralanmasıyla sonuçlanan kazayla ilgili jandarma ve trafik ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE OTOMOBİLİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ...

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE OTOMOBİLİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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