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Ayazağa'da selin yaralarını sardı: yemek dağıtımı aralıksız sürüyor

Ayazağa'da meydana gelen sel sonrası Türk Kızılay ve kurumların ortak çalışmasıyla sabahın erken saatlerinden geceye kadar sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 23:47

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Ayazağa'da selin yaralarını sardı: yemek dağıtımı aralıksız sürüyor

Ayazağa'da yardım organizasyonu:

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, 2 gün önce etkili olan şiddetli sağanağın ardından Ayazağa mahallesinde yaşanan sel felaketinin ardından bölgedeki yardım çalışmaları devam ediyor. Mahalle meydanına kurulan stantlar ve yardım araçları aracılığıyla, sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar afetzedelere sıcak yemek ulaştırılıyor.

Kamu kurumları, Türk Kızılay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülen dağıtımlarda, temel gıda ve beslenme ihtiyaçları temin ediliyor. Kurulan yemek stantları yalnızca bölge halkına hizmet vermiyor; aynı zamanda afet bölgesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerine de beslenme desteği sağlanıyor.

Kızılay'ın saha organizasyonu:

Türk Kızılay ekipleri, mahalle mahalle erişim sağlamaya çalışarak dağıtım ağını genişletiyor. Mahalle meydanındaki merkez stantların yanı sıra mobil araçlarla dar alanlara da yemek götürülüyor ve ihtiyaçlar anında karşılanmaya çalışılıyor.

Türk Kızılay İstanbul Avrupa Yakası Afet Müdahale Merkez Müdürü Selim Altınarı, yürütülen çalışmaları şöyle özetledi: "İlimizde yaşanan yoğun yağış sonrası Sarıyer ilçemizde meydana gelen selin hemen arkasından Kızılay ekiplerimiz olarak sahaya indik. Yaptığımız çalışmalarda hem vatandaşımıza hem de afet alanında faaliyet gösteren STK, dernek ve kamu kurumlarının arama kurtarma ekiplerine beslenme hizmeti sunuyoruz. Gönüllülerimiz aracılığıyla bütün mahallelere ulaşmaya çalışıyoruz."

Gönüllülerin koordinasyonu ve kurumlar arası iş birliği ile yardım faaliyetleri yoğun şekilde sürdürüyor. Bölge halkı için kurulan dağıtım noktaları, afetin hemen sonrasından itibaren sürekli sıcak yemek ve temel destek sağlıyor; ekipler ihtiyaçların tamamlanması ve normale dönülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRK KIZILAY İSTANBUL AVRUPA YAKASI AFET MÜDAHALE MERKEZ MÜDÜRÜ SELİM ALTINARI

TÜRK KIZILAY İSTANBUL AVRUPA YAKASI AFET MÜDAHALE MERKEZ MÜDÜRÜ SELİM ALTINARI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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