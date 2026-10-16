Sarıyer'de destek hattı: Göktaş'tan psikososyal ve maddi yardım açıklaması

Bakan Göktaş'ın Sarıyer Ayazağa incelemesi:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sel felaketinin yaşandığı İstanbul Sarıyer Ayazağa'da incelemelerde bulundu. Bölgedeki vatandaşlarla buluşan Göktaş, bakanlığın afete müdahale, ihtiyaç tespiti ve destek çalışmalarını yerinde değerlendirdi.

maddi kaynak ve koordinasyon:

Bakan Göktaş, afetten etkilenen iller arasında İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Antalya ve Yalova'nın bulunduğunu belirterek, kayıplar ve can kayıpları konusunda üzüntüsünü dile getirdi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara ilişkin olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından toplam 200 milyon liralık kaynak aktarıldığını, bugün ise Kocaeli, Sakarya ve Antalya'ya 40 milyon liralık destek gönderildiğini söyledi. Yalova'dan gelen talep üzerine iki ilçeye de 2 milyon lira aktarıldı.

psikososyal destek ve barınma çalışmaları:

Göktaş, afetin hemen ardından başlatılan psikososyal destek çalışmalarının sürdüğünü vurguladı ve bakanlığın bu alandaki görevine dikkat çekti. Sel ve su baskınlarının bazı haneler ile bodrum katlarında ciddi hasara yol açtığını, ihtiyaç duyan vatandaşların vakıflar ve kaymakamlıklar koordinasyonunda otellere yerleştirme işlemlerinin devam ettiğini aktardı. Bakan, "Psikososyal destek çalışmalarımız devam ediyor. Bizim bakanlığımıza verilen görevlerden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

İstanbul sahasında görev yapan ekiplerin durumuna da değinen Göktaş, şehirde 212 personel ve 39 araç ile sürekli sahada olduklarını, ayrıca AFAD tırlarının bölgede bulunduğunu belirtti. AFAD sayesinde vatandaşların taleplerini de iletebildiğini söyledi. Kayıpları bulma çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü, valilik ve diğer kurumların ihtiyaç tespiti ve müdahale için teyakkuz halinde olduğunu ifade ederek, "Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI SARIYER AYAZAĞA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU.