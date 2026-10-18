Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Kurtalan'da Yenidoğan Çarşısı'nda iki araç çarpıştı: maddi hasar oluştu

Siirt'in Kurtalan ilçesi Yenidoğan Çarşısı'nda iki aracın çarpıştığı kazada yaralanma olmadı; araçlarda maddi hasar oluştu, polis inceleme başlattı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 15:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kurtalan'da Yenidoğan Çarşısı'nda iki araç çarpıştı: maddi hasar oluştu

Kaza yerinde durum:

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Yenidoğan Çarşısı'nın bulunduğu cadde üzerinde iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Sürücülerin kimlikleri henüz öğrenilemedi.

Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı, ancak her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Müdahale ve araçların kaldırılması:

Kazada ihbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerindeki ilk incelemelerinin ardından, hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve trafik normale döndürüldü.

Başlatılan inceleme:

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Olay yerindeki görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamera kayıtları doğrultusunda çarpışmanın nedeninin belirlenmesine çalışılıyor.

Yetkililer, kazanın kesin nedenine ilişkin değerlendirme tamamlanmadan spekülasyondan kaçınılmasını istiyor ve soruşturmanın sürdüğünü bildiriyor.

KURTALAN İLÇESİNDE İKİ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA MADDİ HASAR OLUŞTU

KURTALAN İLÇESİNDE İKİ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Görevde duyarlılık: Bilecik emniyet müdürü polislerin çabasını takdir etti
images

Velilerle güvenlik adımı: Şehit Abdulhamit Bilgen İlkokulunda 47 veliye eğitim
images

Eskişehir Taşbaşı çarşısında balıkçı bacasında çıkan yangın kısa sürede söndürül...
images

Gaziantep'te yoğun müdahale sonrası pamuk fabrikasındaki alevler söndürüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gürsu'da toplu konutlarda ek ödeme tartışması büyüyor

Minikler sahada: hareket, oyun ve yeni hatıralar

Müftülerden yeni il müftüsüne ziyaret ve başarı dilekleri

Görevde duyarlılık: Bilecik emniyet müdürü polislerin çabasını takdir etti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Husiler Suudi hedeflerine dört füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini iddia etti