Kurtalan'da Yenidoğan Çarşısı'nda iki araç çarpıştı: maddi hasar oluştu

Kaza yerinde durum:

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Yenidoğan Çarşısı'nın bulunduğu cadde üzerinde iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Sürücülerin kimlikleri henüz öğrenilemedi.

Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı, ancak her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Müdahale ve araçların kaldırılması:

Kazada ihbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerindeki ilk incelemelerinin ardından, hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve trafik normale döndürüldü.

Başlatılan inceleme:

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Olay yerindeki görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamera kayıtları doğrultusunda çarpışmanın nedeninin belirlenmesine çalışılıyor.

Yetkililer, kazanın kesin nedenine ilişkin değerlendirme tamamlanmadan spekülasyondan kaçınılmasını istiyor ve soruşturmanın sürdüğünü bildiriyor.

KURTALAN İLÇESİNDE İKİ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA MADDİ HASAR OLUŞTU