Gaziantep’te atık kabuktan işlevsel ambalaja

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) bünyesinde yürütülen sıfır atık çalışması kapsamında, atık kırmızı Antep fıstığı kabuğu çöpe gitmek yerine gıda ambalajı üretiminde değerlendirildi. Projede, fıstık kabuklarından elde edilen uçucu yağ ve ekstre biyobozunur bir sistem içine aktarılmak üzere işlendi ve son üründe gıdaların bozulmasını geciktiren özellikler gözlemlendi.

Üretim yöntemi ve teknoloji

Çalışmada, fıstık kabuğundan elde edilen aktif bileşenler doğada çözünebilen bir polimer içerisine yerleştirildi. Bu karışım elektrospinning yöntemiyle nanolif haline getirilerek ince, yüksek yüzey alanına sahip ambalaj malzemesi oluşturuldu. Tekstil Mühendisliği bölümünün katkısıyla nanolifler, minimum malzeme kullanımıyla maksimum etki sağlayacak biçimde tasarlandı.

Tekstil Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim İçoğlu nanoliflerin malzeme verimliliğini ve biyoaktivitelerin korunmasını vurguladı. Araştırmada oda sıcaklığında hazırlanan biyobozunur polimer kullanılarak, yüksek sıcaklıklarda kaybolabilecek antimikrobiyel ve antioksidan aktivitelerin muhafaza edildiği belirtildi.

Etkiler, analizler ve patent

Proje ekibi tarafından bazı gıda ürünleri üzerinde gerçekleştirilen kalite analizlerinde ambalajın mikroorganizma üremesini engellediği ve raf ömrünü uzattığı rapor edildi. GAÜN Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Kepekçi çalışmanın, fıstık kabuğunun antioksidan ve antimikrobiyel potansiyelini ortaya koyduğunu belirtti ve bölgedeki kabuk atığının değerlendirilmesinin hem çevresel hem ekonomik kazanç sağlayacağını ifade etti.

Projeye ilişkin fikri mülkiyet çalışmaları tamamlanmış olup ekip, çalışmanın 2025 yılında patentlendiğini aktardı. Projeye akademik alandan Tekstil Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği katılımlarıyla multidisipliner bir yapı hâkim oldu.

Çok disiplinli ekip ve sanayi iş birliği

Proje kapsamında Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Aysun Kepekçi ve yüksek lisans öğrencisi Merve Köse, Tekstil Mühendisliği'nden Doç. Dr. Halil İbrahim İçoğlu ile Prof. Dr. Mehmet Topal Bekiroğlu, Gıda Mühendisliği'nden ise Burcu Gökkaya ve Erdem görev aldı. Ekip, çalışmanın üç yıllık ortak çabayla tamamlandığını ve patent sonrasında sanayiyle iş birliğine açık olduklarını bildirdi.

Çalışma, atık fıstık kabuklarının değerlendirildiği, hem çevre dostu hem de gıda güvenliğini destekleyen bir ambalaj çözümü sunuyor. Araştırmacılar, ürünü plastik ambalajlara alternatif olarak yaygınlaştırmayı ve ilgili firmalarla üretim bazlı iş birlikleri kurmayı hedefliyor.

Gaziantep'te fıstık kabuğu çöpe değil, ambalaja dönüştü