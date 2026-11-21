Vali sözer çocukları makamında kabul etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ile birlikte, Bilecik İl Çocuk Hakları Danışma Kurulu üyesi çocukları makamında ağırladı. Ziyarette Vali Sözer çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti ve onların görüş ile önerilerini dinledi.

çocukların bildirgesi ve COP31 bağlantısı:

Toplantıda çocuklar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecine paralel olarak hazırladıkları, çevre, iklim adaleti ve sürdürülebilir gelecek temalarını içeren Çocuk Hakları Bildirgesini Vali Sözer'e takdim etti. Bildirgede çocukların yaşadıkları çevre ile ilgili duyarlılıkları ve karar alma süreçlerine katılma istekleri ön plana çıktı.

valinin değerlendirmesi ve vurguladıkları:

Vali Sözer, çocukların toplumsal yaşam ve karar süreçlerinde aktif rol almasının önemine dikkat çekti. Sözer, çocukların fikirlerinin geleceğin şekillenmesinde büyük değer taşıdığını ifade ederek, onların haklarının korunmasının; özgürce kendilerini ifade edebildikleri, sağlıklı, güvenli ve mutlu bir geleceğe sahip olmalarının en önemli temennileri olduğunu belirtti.

Ziyaret, çocuklarla yapılan samimi sohbetlerin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sonlandı. Etkinlik, hem yerel düzeyde çocuk katılımını güçlendirme hem de COP31 bağlamında çocukların çevre ve iklim konularındaki duyarlılığını görünür kılma amacı taşıyor.

VALİ SÖZER, ÇOCUKLARI MAKAMINDA KABUL ETTİ