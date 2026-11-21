Eskişehir'de çocuk hakları komitesi valiyi ziyaret etti

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette komiteyi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile Çocuk Hakları İl Yetişkin Temsilcisi Dilek Bal Emre de eşlik etti.

komitenin sundukları ve projeler

Komite üyesi çocuklar, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında hazırlanan 27. Ulusal Çocuk Forumu Beyannamesi'ni Vali Yılmaz'a takdim etti. Toplantıda çocuklar, haklar alanındaki çalışmaları ile birlikte iklim değişikliği ve dijital okuryazarlık konularında yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi ve uygulama hedeflerini paylaştı.

valinin değerlendirmesi

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, çocukların görüşlerini dikkatle dinleyerek onların haklarını bilen, düşüncelerini özgürce ifade edebilen ve toplumsal konularda söz sahibi bireyler olarak yetişmelerinin önemine vurgu yaptı. Yılmaz, yürüttükleri çalışmalar ve gösterdikleri duyarlılık nedeniyle çocukları tebrik etti.

Ziyaret, çocukların kamusal tartışmalara ve politika süreçlerine katılımının teşvik edilmesi açısından somut bir adım olarak değerlendirildi; komitenin sunumları ilin ilgi alanlarına yönelik projelerin sürdürülmesine zemin hazırlamayı hedefliyor.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ ÇOCUK HAKLARI İL KOMİTESİ ÜYESİ ÇOCUKLAR, 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA VALİ DR. ERDİNÇ YILMAZ'I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.