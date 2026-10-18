Kurtarılan Kuzey Yıldızı: Bozhane çekeklerinde battı, can kaybı yok

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bölgede etkili olan fırtına sonrası Bozhane mevkiindeki çekeklerde Kuzey Yıldızı adlı teknenin battığı bildirildi.

Kurtarma çalışmaları:

Ekiplerin başlattığı müdahaleler sonucunda yürütülen kurtarma operasyonu tamamlandı ve tekne sudan çıkarıldı. Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Teknenin hasar durumu:

İncelemede, teknenin büyük bölümünün hasar gördüğü tespit edildi. Kurtarma operasyonunun tamamlanmasının ardından bölgedeki çekek alanında çalışmalar sona erdi.

Olayla ilgili olarak yürütülen kurtarma sürecinin sorunsuz tamamlandığı ve can güvenliği açısından olumsuz bir durum yaşanmadığı kaydedildi.

EREĞLİ İLÇESİNDE, FIRTINA SONRASI BOZHANE MEVKİİNDEKİ ÇEKEKLERDE BATAN "KUZEY YILDIZI" ADLI GEMİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.