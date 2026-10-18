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Kaputun içindeki yaşam: itfaiye eri yavru kedileri kurtardı

Diyarbakır'da Yenişehir Aziziye Mahallesi'nde kaputta doğan kediler, ihbar üzerine gelen itfaiye eri tarafından çıkarılarak güvenli alana alındı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 18:34

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 18:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Kaputun içindeki yaşam: itfaiye eri yavru kedileri kurtardı

Olay yerine müdahale:

Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde bir aracın kaputunda doğum yapan kedinin fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Kurtarma ve güvence:

Kaputtaki yavru kediler, olay yerine gelen bir itfaiye eri tarafından dikkatle ve sağlıklı bir şekilde çıkartıldı. Kurtarılan kediler kartona konularak çevrede güvenli bir alana alındı.

DİYARBAKIR’DA ARACIN KAPUTUNDA DOĞAN KEDİLER, İTFAİYE ERİ TARAFINDAN ÇIKARTILDI.

DİYARBAKIR’DA ARACIN KAPUTUNDA DOĞAN KEDİLER, İTFAİYE ERİ TARAFINDAN ÇIKARTILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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