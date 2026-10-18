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Otobüste röntgende ortaya çıktı: mide ve bağırsaklarında 758 gram metamfetamin

Tatvan'da durdurulan otobüste çekilen röntgen ve tomografide, yabancı uyruklu yolcunun mide ve bağırsaklarında 101 parça, 758 gram metamfetamin bulundu.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 18:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Otobüste röntgende ortaya çıktı: mide ve bağırsaklarında 758 gram metamfetamin

Operasyon ve bulgular:

Bitlis’in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen aramada, otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu bir şahsın şüpheli hareketleri üzerine detaylı inceleme yapıldı. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda görevlendirilen Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çekilen röntgen ve tomografi görüntülerinde şahsın mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler saptandı.

Yapılan fiziksel ve teknik incelemelerde, organlarında saklanmış durumda toplam 101 parça halinde 758 gram metamfetamin ele geçirildi. Bulunan maddeler, uzman ekiplerce kayıt altına alındı ve delil süreci başlatıldı.

Şüpheli ve adli süreç:

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, şahıs hakkında yürütülen soruşturma sonucunda sulh ceza hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi.

Güvenlik güçlerinin çalışmaları:

Yetkililer, ilçede ve çevre illerde uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini bildirdi. Operasyon, sınır ötesi ve transit kaçakçılık yöntemlerine karşı yürütülen denetimlerin bir parçası olarak değerlendirildi.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE DURDURULAN BİR OTOBÜSTE YOLCU OLARAK BULUNAN YABANCI UYRUKLU ŞAHSIN...

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE DURDURULAN BİR OTOBÜSTE YOLCU OLARAK BULUNAN YABANCI UYRUKLU ŞAHSIN MİDE VE BAĞIRSAKLARINDA 101 PARÇA HALİNDE TOPLAM 758 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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