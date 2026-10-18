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Ramazanoğlu'nda yağış sonrası iki işletme su baskınından etkilendi

Zonguldak'ın Ramazanoğlu köyünde yağış sonrası tekstil atölyesi ve ekmek fırını su bastı; işletmeciler yetersiz tahliye nedeniyle inceleme ve çözüm istiyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 18:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Ramazanoğlu'nda yağış sonrası iki işletme su baskınından etkilendi

Ramazanoğlu köyünde iş yerlerini su bastı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Ramazanoğlu köyünde etkili olan yağışlar iki iş yerinde su baskınına yol açtı. Zonguldak-Bartın karayolu üzerinde bulunan tekstil atölyesi ile ekmek fırınındaki baskın, işletme sahipleri ve çalışanlar için mağduriyet oluşturdu.

Olayın ardından işletme sahipleri bölgedeki su tahliye altyapısının yetersiz olduğunu belirterek, sorunun tekrarlanmaması için acil müdahale talep etti. Yaşanan su baskını nedeniyle hem iş sürekliliği hem de çalışan güvenliği konusunda kaygılar oluştu.

işletmecilerin talepleri:

Hasan Hüseyin Ötgünç, tekstil işletmesinde 80 kişi istihdam ettiklerini söyleyerek, "Yaşanan su baskını nedeniyle mağdur durumdayız. İşletmemizin ve çalışanlarımızın zarar görmemesi için yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. Fırın işletmecisi Lütfü Çaban ise ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını, gider ve tahliye hatlarının yağış anında yetersiz kaldığını vurguladı.

Hakan Toprak da yolun altından geçen büzlerin suyun akışını tahliye etmekte yetersiz olduğunu savunarak, suyun rahatça akmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

beklenen inceleme ve önlemler:

İşletme sahipleri, hem iş yerlerinin hem de çalışanların mağduriyet yaşamaması için bölgeye teknik inceleme yapılmasını, su tahliye kanalları ile yol altındaki büzlerin kapasitesinin değerlendirilmesini ve gerekli altyapı çalışmalarının başlatılmasını talep ediyor. Yetkililerden bu taleplere öncelik verilerek kalıcı çözümler geliştirilmesi bekleniyor.

HAKAN TOPRAK (SOLDA), LÜTFÜ ÇABAN (SAĞDA)

HAKAN TOPRAK (SOLDA), LÜTFÜ ÇABAN (SAĞDA)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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