Derbide dikkatler kalecilerin performansında

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, pazartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. İki ekip arasında oynanacak bu kritik derbi öncesi istatistikler, maçın kaderinde kalecilerin rolünü öne çıkarıyor.

Takım bazında geride kalan 12 haftada Beşiktaş kalesinde 14 gol görürken, Galatasaray toplamda 16 gol yedi. Bu rakamlar, savunma ve kaleci performanslarının maç sonucunu doğrudan etkileyebileceğine işaret ediyor.

kalecilerin bireysel verileri:

Galatasaray forması giyen Uğurcan Çakır, ligde 11 maçta görev aldı ve kalesinde 14 gol gördü; bu karşılaşmalarda 4 kez kalesini gole kapadı. Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Jankat Yılmaz bir maçta forma şansı buldu.

Beşiktaş cephesinde ise Alman file bekçisi Alexander Nübel, takımı adına çıktığı 12 müsabakada aynı şekilde 14 gole izin verdi ve o da 4 maçta temiz skorla tamamladı.

istatistiklerin derbiye yansımaları:

Her iki kalecinin de benzer gol ve temiz maç sayıları, derbide bireysel performansların maçın seyrini belirleyebileceğini gösteriyor. Ekip savunmalarının genel performansıyla birlikte kalecilerin kritik anlardaki müdahaleleri maç içinde ön plana çıkacak.

Sonuç olarak, Tüpraş Stadyumu'ndaki randevuda gözler sadece forvetlerde değil; Uğurcan Çakır ve Alexander Nübel gibi file bekçilerinin refleksleri ve pozisyon yönetiminde olacak. Bu iki ismin form durumu ve hata payı, derbinin sonucunu belirleyecek temel faktörler arasında yer alıyor.

GALATASARAY'IN KALECİSİ UĞURCAN ÇAKIR (ARŞİV)