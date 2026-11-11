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Kurtulmuş'tan DEM Parti grubuna ziyaret: mecliste diyalog çağrısı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un DEM Parti grubunu ziyareti, mecliste diyalog ve ortak çalışma vurgusuyla gerçekleşti; karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Caner Şahin

Kurtulmuş'tan DEM Parti grubuna ziyaret: mecliste diyalog çağrısı

Kısa değerlendirme

TBMM Başkanı Kurtulmuş bugün DEM Parti grubunu ziyaret etti. Görüşme, meclis içi iletişim ve ortak çalışma zemininin güçlendirilmesi mesajıyla öne çıktı. Ziyaret sırasında taraflar, güncel siyasi gelişmelere ilişkin genel değerlendirmeler yaptı ve kurumlar arası diyalogun önemine vurgu aldı.

Ziyaretin içeriği:

Toplantıda, karşılıklı saygı çerçevesinde görüş alışverişi gerçekleştirildi. Heyetler arasındaki diyalog, hem yasama süreçlerine katkı hem de Meclis içi işbirliğinin artırılmasına dönük beklentileri gündeme taşıdı. Katılımcıların ortak alanlarda uzlaşı arayışı ve iletişim kanlarının açık tutulması yönündeki değerlendirmeleri dikkat çekti.

Görüşmede söz alanlar, gündem maddelerine yaklaşımda yapıcı tutumun önemini vurguladı; Meclis içi tartışmaların bilgi paylaşımı ve şeffaflık perspektifiyle yürütülmesi gerektiği üzerinde duruldu. Ziyaret, taraflar arasında ileriye dönük temasların sürdürülmesi kararıyla sonlandırıldı.

Meclis gündemine olası yansımalar:

Ziyaretin kısa vadede somut bir mevzuat değişikliği getirmesi beklenmese de, parlamenter düzeyde artan iletişim ve işbirliği eğilimi, komisyonda ve genel kurul çalışmalarında daha uzlaşmacı bir havaya katkı sağlayabilir. Meclis içi müzakerelerde yaratıcı çözüm arayışlarının güçlenmesi, yasama verimliliğini olumlu etkileyebilir.

Sonuç olarak, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile DEM Parti grubunun bir araya gelmesi, Meclis çatısı altında diyalogun önemini yeniden gündeme taşıdı; ilerleyen dönemde bu görüşmelerin takip edileceği belirtildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti grubunu ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti grubunu ziyaret etti

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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