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Biden Dublin çıkışında protesto edildi: ellerinde kan var

Joe Biden, Dublin'de Trinity Koleji ziyaretinde Filistin yanlısı grup tarafından 'ellerinde kan var' sloganlarla protesto edildi; en az 2 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Elif Demir

Biden Dublin çıkışında protesto edildi: ellerinde kan var

Biden Dublin çıkışında protesto edildi

Eski ABD Başkanı Joe Biden, Dublin'deki Trinity Koleji ziyareti sonrası üniversiteden çıkarken Filistin yanlısı bir grubun hedefi oldu. Ziyarette eşi Jill Biden de yer aldı; ziyaret Hunter Biden'ın 'Kamuoyu Tartışmalarına Üstün Katkıları' nedeniyle aldığı altın madalyayla ilişkilendirilmişti.

ziyaretin arka planı:

Joe Biden, oğlu Hunter Biden'ın onurlandırılması kapsamında yapılan etkinliğe sürpriz bir katılım gerçekleştirdi. Programın ardından kampustan ayrıldığı sırada toplanan göstericiler kısa süre içinde slogan atmaya başladı ve tepkilerini dile getirdiler.

protesto ve müdahale:

Olay yerinde toplanan grup, 'ellerinde kan var', 'soykırımcı Joe' ve 'utan' gibi sloganlar attı; ayrıca süt kutuları da dahil olmak üzere çeşitli yabancı maddeler fırlatıldı. Polisler göstericilere müdahale etti ve bölgede güvenliği sağlamak için harekete geçti. Yetkililer, protesto sırasında en az 2 kişi gözaltına alındığını bildirdi.

Olay, Dublin'deki kısa ziyaret kapsamında gerçekleşirken yetkililer ve üniversite temsilcileri sürecin inceleneceğini belirtti. Gösterinin boyutu ve müdahalenin ayrıntılarıyla ilgili soruşturmaların devam ettiği kaydedildi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, İrlanda&#039;da katıldığı etkinliğin çıkışında toplanan Filistin yanlısı...

Eski ABD Başkanı Joe Biden, İrlanda'da katıldığı etkinliğin çıkışında toplanan Filistin yanlısı bir grup tarafından "Ellerinde kan var", "Soykırımcı Joe", "Utan" sloganlarıyla protesto edildi. Polisler protestoculara müdahale ederken, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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