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Kazdağları eteklerinde küllerden yeşile dönüşüm: 11 bin fidan toprakla buluştu

Edremit'te ağustos yangınında zarar gören Kazdağları etekleri, 11 Kasım etkinliğinde ilk etapta bin 100 ağacın yerine 11 bin fidanla yeniden yeşertildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Kazdağları eteklerinde küllerden yeşile dönüşüm: 11 bin fidan toprakla buluştu

Kazdağları etekleri yeniden ağaçlandırılıyor

Balıkesir Edremit'te 13 Ağustos'ta Kadıköy Mahallesi Şıpşıp Dede mevkiinde çıkan orman yangınında zarar gören alan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" etkinliğiyle yeniden yeşillendirildi. Etkinlikte yerel yönetimler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

etkinlik ve katılımcılar:

Etkinliğe Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Medet Akcan ile ilçe protokolü katıldı. Katılımcılar, alanda Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle birlikte fidan dikimine destek verdi ve bölgenin yeniden yeşermesine katkı sundu.

alan çalışması ve dikim planı:

Kaymakam Zafer Engin, yangında yaklaşık bin 100 ağacın zarar gördüğünü, zarar gören alanın Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince temizlenip dikime hazır hale getirildiğini açıkladı. İlk etapta alana 11 bin fidan dikildiğini belirten Engin, bunların köklü ve tüplü fidanlar olduğunu, diğer fidanların da Aralık ayı sonuna kadar dikiminin tamamlanacağını söyledi.

Yol kenarlarına mavi selvi, diğer bölümlere ise kızılçam fidanları dikileceği bildirildi. Engin, projenin yalnızca yanan alanı onarmakla kalmayıp ormanların korunmasına yönelik farkındalık yaratmayı da hedeflediğini vurguladı ve vatandaşlara fidan dikme çağrısında bulundu: "İnşallah hepimizin bir fidanı olsun."

Etkinlik sonunda katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu; yapılan çalışmalarla alanın zaman içinde yeniden yeşermesi ve bölge ekosisteminin onarılması amaçlanıyor. Orman İşletme Müdürlüğü ve yerel paydaşların koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar, bölgedeki iyileştirme sürecinin önemli bir adımı olarak öne çıktı.

EDREMİT&#039;TE GEÇTİĞİMİZ AĞUSTOS AYINDA ÇIKAN YANGINDA ZARAR GÖREN KAZDAĞLARI ETEKLERİNDEKİ ORMANLIK...

EDREMİT'TE GEÇTİĞİMİZ AĞUSTOS AYINDA ÇIKAN YANGINDA ZARAR GÖREN KAZDAĞLARI ETEKLERİNDEKİ ORMANLIK ALANDA 11 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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