Destici: yazıcıoğlu soruşturmasında kastı ve kusuru olanlar hesap vereceklerine inanıyoruz

destici basın toplantısında soruşturma ve gündemi değerlendirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, İzmir Aliağa’daki demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı diledi ve yaralılara acil şifa temennisinde bulundu. Olayda ihmal olup olmadığının titizlikle araştırılması gerektiğini vurguladı.

soruşturmada son durum ve beklentiler:

Destici, helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni aşamaların başladığını ifade etti. Dosyanın Kahramanmaraş’tan Ankara’ya gelmesinin yaklaşık 4 ay sürdüğünü ve bu süreçte iki operasyon dalgası yaşandığını belirten Destici, bu operasyonlar sonucunda şu anda 55 tutuklu bulunduğunu açıkladı. Bir kısmının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, ancak haklarındaki şüphelilik işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

17 yıllık süreçte dosyaya iki kez takipsizlik kararının verildiğini hatırlatan Destici, Ankara’ya taşınan dosya ile "yeni bir aşamaya" girildiğini, yürütülen operasyonların toplumda umut oluşturduğunu kaydetti. Destici, soruşturma süreci ile ilgili olarak, "Kastı ve kusuru olanlar gerekli cezaya çarptırılacak, buna yürekten inanıyoruz" dedi ve tüm şüphelerin giderilmesi beklentisini dile getirdi.

ekonomi, borsa ve uluslararası süreçlere dair değerlendirmeler:

Destici ayrıca ekonomik gelişmelere ilişkin endişelerini paylaştı. Fon soruşturmasının titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, borsadaki değer kayıplarının hem dış hem de yerli yatırımcı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söyledi. "Borsa İstanbul kaybettiğinde Türkiye kaybediyor" ifadesini kullanan Destici, ekonomiye ve milletin geleceğine ağır bir fatura çıkarılmaması gerektiğini belirtti.

İklim değişikliği gündeminde Türkiye’nin çıkarlarının korunması gerektiğini de vurgulayan Destici, ülkenin ev sahipliği yaptığı COP31 toplantısına dair değerlendirmede bulundu. Destici, toplantıya 102 ülkeden liderlerin katıldığını ve Türkiye’yi temsilen Bakan Murat Kurumun dönem başkanlığını devraldığını belirterek, Kurum’u tebrik etti ve bu görevin başarıyla yürütüleceğine inandıklarını söyledi. İklim düzenlemelerine destek verdiklerini, ancak bu çalışmalarda Türkiye’nin milli menfaatlerinin korunmasının önemine dikkat çekti.

Fon ve borsa soruşturmalarında kim olursa olsun hesabın sorulması gerektiğini yineleyen Destici, Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in konuya ilişkin net ifadelerini memnuniyetle karşıladığını, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın işleyişinin de bu yönde olduğunu söyledi.

Toplantıda Destici, hem Yazıcıoğlu dosyasının aydınlatılması hem de ekonomik soruşturmaların şeffaf ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini tekrar ederek, toplumun adalet beklentisinin karşılanması gerektiğini vurguladı.

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ, PARTİ GENEL MERKEZİNDE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ