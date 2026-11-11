kuşadası’nda mahalle yollarında ilerleme: caferli projesinde 4 bin metrekare kilit parke tamamlandı

Kuşadası Belediyesi'nin Caferli Mahallesi'nde yürüttüğü 25 bin metrekarelik yol yapım projesinde önemli bir aşama tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında yaklaşık 4 bin metrekare alana kilit parke taşı döşeme işlemini gerçekleştirdi. Çalışmalar yoğunlukla 5419'uncu Sokak hattında sürüyor.

çalışmaların kapsamı:

Üstyapı projesi etap etap ilerliyor ve Caferli Mahallesi'nde bulunan 5147, 5402, 5416, 5418, 5419 ve 5420 numaralı sokakları kapsıyor. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, uygulanan kilit parke taşı ve altyapı düzenlemeleriyle bölgede yolların daha güvenli, dayanıklı ve kullanışlı hale gelmesinin hedeflendiğini belirtti.

kent genelindeki yol yatırımları:

Kuşadası Belediyesi'nin bu yıl kent genelinde yürüttüğü yol yapım ve yenileme çalışmalarının toplamı yaklaşık 88 bin metrekareye ulaştı. Bu yatırımlar arasında Değirmendere, Karaova, Kadınlar Denizi, Yavansu ve Caferli mahallelerindeki tamamlanan ve devam eden projeler bulunuyor. Yapılan işler arasında sıcak asfalt serimi ve kilit parke taşı döşeme yer alırken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında bakım ve onarım faaliyetlerine de devam ediyor.

Belediye, etaplı uygulamalarla mahallelerin ulaşım konforunu artırmayı ve altyapı sorunlarını kalıcı olarak çözmeyi amaçlıyor. Vatandaşlara daha güvenli yollar sunmak için yürütülen çalışmaların planlanan takvime göre tamamlanması hedefleniyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ’NİN CAFERLİ MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRDİĞİ 25 BİN METREKARELİK YOL YAPIM PROJESİNDE YAKLAŞIK 4 BİN METREKARELİK ALANA KİLİT PARKE TAŞI DÖŞENDİ. KENT GENELİNDE BU YIL YÜRÜTÜLEN YOL YATIRIMLARININ TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ İSE 88 BİN METREKAREYE ULAŞTI.