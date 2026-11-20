Seçim süreci ve sonuçlar:

Kuşadası Ticaret Odası’nda yeni dönemin yönetiminin belirlenmesi amacıyla düzenlenen meclis başkanlığı seçimi, tek aday olarak yarışan Tolga Erdem ile gerçekleştirildi. Yapılan oylamada kullanılan 33 oyun tamamını alan Erdem, Meclis Başkanı olarak seçildi.

Seçimin tek adayla ve oybirliğiyle sonuçlanması, meclis içindeki uzlaşı ve destek düzeyine işaret etti. Meclis üyelerinin tümünün oyunu alan başkan, yeni dönemde görev yapacak yönetimle çalışmalarını sürdürecek.

Yeni yönetim görev dağılımı:

Seçim sonucuyla birlikte meclis yönetiminin görev dağılımı da belirlendi. Yeni dönemde Meclis Başkan Yardımcılığı görevlerine Özgür Evran ve Buket Çallı getirilirken, Meclis Katip Üyeliğine Caner Yakar seçildi. Bu atamalar, meclisin işleyişini yürütecek çekirdek ekibi oluşturdu.

Beklentiler ve önümüzdeki dönem:

Kuşadası iş hayatını temsil eden odada yeni meclis yönetiminin nasıl bir çalışma programı uygulayacağı merak ediliyor. Üyeler ve kent paydaşları, oybirliğiyle belirlenen yönetimin şeffaf ve verimli bir dönem geçirmesini bekliyor. Yeni yönetimin öncelikleri ve adımları, önümüzdeki toplantılarla netlik kazanacak.

KUŞADASI TİCARET ODASI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE TEK ADAY OLARAK YARIŞAN TOLGA ERDEM, KULLANILAN 33 OYUN TAMAMINI ALARAK MECLİS BAŞKANI SEÇİLDİ.