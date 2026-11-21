Genç mucitler Erzurum'da uzayın ve tarihin izini sürdü

Bayburt Gençlik Merkezi DENEYAP Teknoloji Atölyesi ortaokul grubu, Erzurum'a düzenlenen teknik gezi kapsamında bilim, teknoloji ve uzay temalı etkinliklere katıldı. Gezi, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştirmeyi amaçladı.

Bilim ve uzay deneyimleri

Programda öğrenciler, Bilim Erzurum merkezinde planetaryum gösterimleri ve gözlem etkinlikleriyle uzayı yakından tanıma fırsatı buldu. Planetaryum oturumları ve teleskop gözlemleri, öğrencilerin astronomi konusundaki merakını canlı tutmak üzere planlandı.

Uygulamalı atölye çalışmaları sayesinde katılımcılar, basit deney düzenekleri ve gözlem teknikleri hakkında bilgi edinirken, bilimsel yaklaşım ve problem çözme becerilerini de geliştirdi.

Tarih ve kültürle buluşma

Gezinin devamında öğrenciler, Erzurum'un tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ederek kentin geçmişine dair bilgiler aldı. Bu bölüm, bilimin günlük yaşam ve toplumla ilişkisini kavramalarına yardımcı oldu.

Etkinlikler, öğrencilerin merak duygusunun desteklenmesi ve farklı alanlarda bilgi edinmeleri hedefiyle düzenlendi; gezi katılımcılara hem bilimsel hem de kültürel açıdan zengin bir deneyim sundu.

BAYBURT’TAN ERZURUM’A BİLİM VE TEKNOLOJİ GEZİSİ