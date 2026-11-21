kayseri uzmanından uyarı:

Kayseri Devlet Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Uzman Doktor Mürsel Koçer, kışın ısınma amaçlı cihazların kullanımının artmasıyla birlikte karbonmonoksit (CO) zehirlenmesi riskinin yükseldiğine dikkat çekti. Koçer, karbonmonoksit; renksiz, kokusuz ve tatsız olduğu için fark edilmesinin güç olduğunu ve kapalı, yetersiz havalandırılan ortamlarda yakıtın tam yanmaması sonucu ortaya çıktığını belirtti.

belirtiler ve risk işaretleri:

Uzman, zehirlenmenin ilk bulgularının çoğunlukla baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi, bulantı ve yorgunluk şeklinde ortaya çıktığını; ilerlemesiyle kusma, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı ve bayılma gibi daha ciddi tabloların gelişebileceğini anlattı. Koçer, özellikle aynı evde yaşayan birden fazla kişide eş zamanlı baş ağrısı, bulantı ve halsizlik görülmesinin önemli bir uyarı olduğunu vurguladı.

alınacak önlemler ve acil müdahale:

Karbonmonoksit şüphesi durumunda ilk yapılacak işin kişiyi güvenli biçimde temiz havaya çıkarmak ve vakit kaybetmeden 112 gibi acil çağrı merkezini aramak olduğunu belirten Koçer, etkilenenlerin kendilerini daha iyi hissetseler bile mutlaka sağlık kuruluşunda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Çünkü CO, başlangıçta hafif belirtiler verirken zaman içinde kalıcı beyin ve kalp hasarı oluşturabilir.

Koçer ayrıca önlem olarak soba ve bacaların düzenli bakımını, kombi, şofben ve ısıtıcıların yetkili kişilerce yıllık kontrollerini, kapalı ortamlarda mangal veya jeneratör gibi cihazların kullanılmamasını ve evlerde uygun karbonmonoksit dedektörleri bulundurulmasını önerdi. Zehirlenme şüphesi bulunan ortamlara yetkili ekipler güvenli demeden girilmemesi gerektiğini de ekledi.

Uzman doktor, acil servislerde erken tanı, hızlı değerlendirme ve gerektiğinde oksijen tedavisinin zamanında başlanmasının ile ileri tedavi merkezlerine yönlendirmenin ölüm ve kalıcı organ hasarı riskini azalttığını hatırlattı ve vatandaşları kış aylarında ısınma araçlarının güvenli kullanımına özen göstermeye çağırdı. Karbonmonoksiti göremezsiniz, koklayamazsınız, hissedemezsiniz; ancak alacağınız önlemlerle sevdiklerinizi koruyabilirsiniz.

Uzmanı 'sessiz tehlikeye' karşı uyardı