MALDI-TOF MS ile tanıda zaman kazanımı:

Mersin Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, MALDI-TOF MS (Matris Destekli Lazer Desorpsiyon/İyonizasyon-Zaman Uçuşlu Kütle Spektrometrisi) sisteminin kurulmasıyla mikrobiyolojik tanı altyapısını güçlendirdi. Sistem, mikroorganizmaların protein profillerini analiz ederek bakteri ve mantar türlerini yüksek doğrulukla ve çok daha kısa sürede tanımlayabiliyor. Geleneksel yöntemlerle saatler hatta günler sürebilen bazı tanımlama işlemleri, yeni teknolojiyle dakikalar içinde tamamlanabiliyor.

Sistemin özellikle kan dolaşımı enfeksiyonları, yoğun bakım ünitesi enfeksiyonları ve bağışıklık sistemi zayıflamış hastalardaki etkenlerin hızlı belirlenmesinde kullanılacağı belirtiliyor. Ayrıca mikobakteriler, küfler ve Nocardia türleri gibi özel yöntem gerektiren mikroorganizmaların analizinde laboratuvarın tanı kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Hızlı ve doğru tanıyla uygun antimikrobiyal tedavinin zamanında uygulanması, gereksiz antibiyotik kullanımının azaltılması ve antimikrobiyal dirençle mücadeleye katkı sağlaması bekleniyor.

Proje, destek ve beklentiler:

Yeni sistem, Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi desteğiyle hastane laboratuvarına kazandırıldı. Proje; Prof. Dr. Gönül Aslan, Prof. Dr. Nuran Delialioğlu ve Doç. Dr. Taylan Bozok öncülüğünde yürütüldü. Sistem yalnızca rutin tanı hizmetlerini hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda bilimsel araştırmalara, uzmanlık ve lisansüstü eğitim programlarına da katkı sunacak.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar uygulamanın hasta bakımına ve akademik çalışmalara sağlayacağı katkıya değinerek, "Üniversitemiz, bilimsel araştırma yeteneklerini doğrudan insan sağlığı ve topluma fayda sağlayacak şekilde dönüştürme vizyonuyla hareket etmektedir. Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimimizin desteğiyle Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarımız için edindiğimiz MALDI-TOF MS sistemi, hastalarımızın doğru tedaviyi çok daha hızlı bir şekilde almasını sağlayacaktır," dedi.

Laboratuvarın yeni teknolojiyi rutin akışa entegre etmesiyle birlikte tanı süreçlerinde belirgin hızlanma ve doğruluk artışı bekleniyor; bu da hem klinik yönetimde hem de enfeksiyon kontrolü politikalarında olumlu yansımalar yaratabilir.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. EROL YAŞAR, ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN TEKNOLOJİK ALTYAPISINI SÜREKLİ GELİŞTİREREK BÖLGEYE REFERANS DÜZEYİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ SUNMAYA DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTTİ.