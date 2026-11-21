Bolvadin'de ağaç budama çalışmaları ilçenin farklı noktalarında sürüyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kapsamlı ağaç budama çalışması gerçekleştiriyor. Çalışma, özellikle TOKİ konutları bölgesinde yoğunlaşırken ekiplerin amaçları arasında hem ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek hem de çevre düzenini korumak yer alıyor.

çalışmanın hedefleri:

Bolvadin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler ekipleri tarafından yürütülen budama çalışmalarıyla, ağaçlarda şekillendirme, hastalıklı dalların temizlenmesi ve yenilenme süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Bu müdahalelerle bölge sakinleri için daha bakımlı ve güvenli yaşam alanları oluşturulması amaçlanıyor.

uygulama ve belediye açıklaması:

Çalışmada çok sayıda personelin görev aldığı bildirilirken uygulamalar planlı biçimde gerçekleştiriliyor. Bolvadin Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise ilçe genelinde yeşil alanların korunması ve çevre düzeninin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların program dahilinde devam edeceği ifade edildi.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE BİR ÇOK CADDE VE SOKAKTA BELEDİYE TARAFINDAN AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, ÇALIŞMADA ÇOK SAYIDA PERSONELİN GÖREV ALDIĞI BELİRTİLDİ.