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Kardemir’den SPK açıklamasına netlik: incelemeye konu paylar şirketimize ait değil

Kardemir, SPK'nın 13 Kasım 2026 duyurusuna ilişkin açıklama yaparak incelemedeki payların KRDMA, KRDMB ve KRDMD kodlu hisselerine ait olmadığını bildirdi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kardemir’den SPK açıklamasına netlik: incelemeye konu paylar şirketimize ait değil

Kardemir’den resmi açıklama

Kardemir Demir ve Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yayımladığı kararlar sonrasında yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yayımladı. Şirket, SPK’nın 13 Kasım 2026 tarihli ve 2026/80 sayılı bülteninde yer alan kararlar bağlamında kamuoyuna yapılan duyurulara açıklık getirdi.

İncelemenin kapsamı nedir

Açıklamada, SPK bülteninde yer alan incelemeye konu payların, şirketin borsada işlem gören payları ile ilgili olmadığı açık biçimde ifade edildi. Şirket, söz konusu payların kendi nam ve hesabına ait olmadığını belirterek yatırımcıların hangi hisselerin incelendiği konusunda karışıklık yaşamaması gerektiğini vurguladı.

SPK duyurusunun hedef aldığı şirketin, metinde belirtildiği üzere Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) olduğu anlaşılıyor; Kardemir ise kendi pay kodları olan KRDMA, KRDMB ve KRDMD ile ilişkilendirilen hisselerin bu incelemeye konu olmadığını bildirdi.

Ortaklık ve kurumsal ilişki açıklaması

Kardemir açıklamasında ayrıca, 24 Temmuz 2026 tarihli KAP bildirimine atıf yaparak Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. ile şirketi arasında hiçbir ortaklık, iştirak, bağlılık veya kurumsal ilişkinin bulunmadığını yineledi. Bu ifade, olası yanlış anlamaların yatırımcı iletişiminde giderilmesi amacını taşıyor.

Açıklamada geçen tarih ve kodlar: 13 Kasım 2026, 2026/80 bülten numarası ile borsadaki pay kodları KRDMA, KRDMB, KRDMD olarak korundu ve kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Şirket yetkilileri, yatırımcı güvenliğini sağlamak için gelişmeleri yakından takip edeceklerini ve gerekli gördükleri her durumda ek açıklama yapacaklarını belirtti. Kamuoyuna ve yatırımcılara yönelik bu tür netlik sağlayıcı açıklamalar, piyasada oluşabilecek belirsizliklerin azaltılmasına hizmet ediyor.

KARDEMİR DEMİR VE ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

KARDEMİR DEMİR VE ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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