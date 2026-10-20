kuşadası'nda iklimlendirme ile skunk yetiştiren şüpheli gözaltında

operasyonun ayrıntıları:

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde arama yaptı. Aramalar, iklimlendirme yöntemiyle yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen F. B. (39) isimli şüpheliye yönelik olarak gerçekleştirildi.

ele geçirilen malzemeler ve miktarlar:

İkamette yapılan aramada 41 kök, boyları 40-100 cm arasında değişen skunk bitkisi ile 32 gram skunk bulundu. Ayrıca aramada 2 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet iklimlendirme çadırı, 1 adet ışıklandırma sistemi, 1 adet havalandırma cihazı, 1 adet karbon filtre makinesi, sıvı gübre ve muhtelif iklimlendirme malzemeleri ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

dijital materyaller ve adli süreç:

Olay yerinde bulunan dijital materyallere el konularak incelemeye alındı ve şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, ele geçirilen ekipmanların iç mekânda kontrollü üretim yapıldığını gösterdiğini belirtti; soruşturma sürüyor.

KUŞADASI’NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU