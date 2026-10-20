Dolar 49,5742 +0,03%
Euro 55,7180 +0,24%
Bist 11.487,95 +0,51%
Altın Gram 6.595,65 -0,53%
EUR/USD 1,1233 +0,15%
Brent Petrol 110,97 +1,30%
--°

kuşadası'nda iklimlendirme ile skunk yetiştiren şüpheli gözaltında

Kuşadası'nda düzenlenen operasyonda iklimlendirme yöntemiyle skunk yetiştirdiği tespit edilen F. B. (39) gözaltına alındı; 41 kök bitki ve ekipman ele geçirildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

kuşadası'nda iklimlendirme ile skunk yetiştiren şüpheli gözaltında

operasyonun ayrıntıları:

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde arama yaptı. Aramalar, iklimlendirme yöntemiyle yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen F. B. (39) isimli şüpheliye yönelik olarak gerçekleştirildi.

ele geçirilen malzemeler ve miktarlar:

İkamette yapılan aramada 41 kök, boyları 40-100 cm arasında değişen skunk bitkisi ile 32 gram skunk bulundu. Ayrıca aramada 2 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet iklimlendirme çadırı, 1 adet ışıklandırma sistemi, 1 adet havalandırma cihazı, 1 adet karbon filtre makinesi, sıvı gübre ve muhtelif iklimlendirme malzemeleri ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

dijital materyaller ve adli süreç:

Olay yerinde bulunan dijital materyallere el konularak incelemeye alındı ve şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, ele geçirilen ekipmanların iç mekânda kontrollü üretim yapıldığını gösterdiğini belirtti; soruşturma sürüyor.

KUŞADASI’NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

KUŞADASI’NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okul yolunda güvenlik: Iğdır’da 1.217 öğrenci trafik eğitimi aldı
images

Taşköprü'de bıçaklama davasında iki sanığa hapis cezası
images

Kameralara yansıyan kaza: Kahta'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, bir yaralı...
images

Zonguldak seçim kavgası: sanıklar müdahale iddialarını reddetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üsküdar meclisi Muhammed Emin Sarıoğlu'nu başkan vekili seçti

Kameralara yansıyan kaza: Kahta'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, bir yaralı ağır

Zonguldak seçim kavgası: sanıklar müdahale iddialarını reddetti

Van Gölü'nün uzaydan görünen ebru desenleri hayran bırakıyor

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi