Kuşadası'nda jandarma operasyonunda 250 gram esrar ve 1.064 sentetik ecza ele geçirildi

Kuşadası'nda narkotik operasyonu:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bir adreste yapılan aramada 250 gram kubar esrar, 1.064 adet sentetik ecza ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler ve malzemeler:

Operasyonda ele geçirilen narkotik maddeler ve cihazlar, jandarma ekipleri tarafından olay yerinde tespit edildi. Ele geçirilen miktarın ve türün, yürütülen soruşturmada delil niteliği taşıdığı belirtildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak İ. B. (31), D. B. Ş. (20) ve S. E. C. (18) isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı ve soruşturma Kuşadası jandarma birimlerince sürdürülüyor.

KUŞADASI’NDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ