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Kuşadası'nda jandarma operasyonunda 250 gram esrar ve 1.064 sentetik ecza ele geçirildi

Aydın İl Jandarma ekipleri Kuşadası'nda düzenlediği operasyonda 250 gram kubar esrar, 1.064 sentetik ecza ve 2 telefon ele geçirerek 3 kişiyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kuşadası'nda jandarma operasyonunda 250 gram esrar ve 1.064 sentetik ecza ele geçirildi

Kuşadası'nda narkotik operasyonu:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bir adreste yapılan aramada 250 gram kubar esrar, 1.064 adet sentetik ecza ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler ve malzemeler:

Operasyonda ele geçirilen narkotik maddeler ve cihazlar, jandarma ekipleri tarafından olay yerinde tespit edildi. Ele geçirilen miktarın ve türün, yürütülen soruşturmada delil niteliği taşıdığı belirtildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak İ. B. (31), D. B. Ş. (20) ve S. E. C. (18) isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı ve soruşturma Kuşadası jandarma birimlerince sürdürülüyor.

KUŞADASI’NDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

KUŞADASI’NDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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