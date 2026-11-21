Kuşu beldesinde doğal gaz hizmete girdi:

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde doğal gaz kullanımı düzenlenen törenle hizmete alındı. Açılışa Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Işın'ın vurguları:

Törende konuşan Vali Musa Işın, doğal gazın vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran önemli bir altyapı hizmeti olduğunu belirtti. Işın, özellikle kış aylarında yaşanan ısınma ve yakıt temini sorunlarının doğal gazla birlikte önemli ölçüde azalacağını ifade etti.

Vali Işın, doğal gazın yalnızca bir ısınma imkânı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Doğal gaz deyip geçmeyin. Hakikaten çok önemli bir hizmettir. Kış geldiğinde soba yakmak, odun temin etmek, evleri ısıtmak büyük bir zahmetti. Bu hizmetin gelmesi özellikle kadınlarımız için çok büyük bir kolaylık oldu. Annelerimize, bacılarımıza, bütün kadınlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Altyapı yatırımları ve hedefler:

Işın, Kütahya genelinde yürütülen altyapı ve ulaşım yatırımlarına da değinerek şehir merkezi ile ilçeler, beldeler ve köyler arasındaki hizmet imkânlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Kütahya'da bin kilometrelik sıcak asfalt hedefinin aşıldığını ve toplam 3 bin 994 kilometrelik köy yolunun asfaltlandığını belirtti.

Vali Işın, "İstiyoruz ki Kütahya merkezde olan hizmet Simav’da da olsun, Simav’da olan hizmet beldelerimizde de olsun, beldelerimizde olan hizmet köylerimizde de olsun. İşte doğal gaz, bu gayretin ve çalışmaların neticesidir." ifadeleriyle hizmetlerin yaygınlaştırılacağını kaydetti.

Törenin sonunda Vali Musa Işın ve protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti; daha sonra doğal gaz meşaleleri yakılarak Kuşu beldesinde doğal gaz hizmetinin başlangıcı kutlandı. Vali Işın, Kuşu beldesine doğal gazın kazandırılmasında emeği geçen milletvekillerine, belediye başkanına ve ilgili kurumlara teşekkür ederek hizmetlerin vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye devam edeceğini söyledi.

KUŞU BELDESİ DOĞAL GAZA KAVUŞTU