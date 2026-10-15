Kütahya OSB ve meslek lisesi itfaiyecilik eğitimi için protokol imzaladı

İş birliği protokolü imzalandı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında, itfaiyecilik ve yangın güvenliği eğitimi alan öğrencilerin mesleki gelişimini desteklemeyi amaçlayan bir protokol imzalandı.

Protokol, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ile okul müdürü Mustafa Özünlü tarafından imzalandı. Törene OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Alper Olgun, yönetim kurulu üyeleri M. Zeyit Damar, Fatih Karabulut ve Ahmet Tava, Bölge Müdürü Tunahan Ergin ile İnsan Kaynakları Şefi Gizem İnan katıldı.

Eğitim faaliyetleri ve saha uygulamaları:

2026-2027 eğitim öğretim yılını kapsayan protokolle öğrencilerin okulda edindikleri teorik bilgiler, OSB bünyesindeki uygulamalarla pekiştirilecek. İş birliği kapsamında Kütahya OSB İtfaiye Biriminin bilgi, deneyim ve teknik imkânlarından yararlanılarak meslek tanıtım seminerleri, teknik geziler ve itfaiye araç ile ekipmanlarının tanıtımı gerçekleştirilecek.

Ayrıca yangın ve acil durum uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri sahada gösterilecek; öğrencilere gerçekçi tatbikat imkânları sağlanarak mesleğin gerektirdiği pratik yetkinliklerin kazandırılması hedefleniyor.

Kariyer yönlendirmesi ve mentorluk:

Protokol kapsamında itfaiye personeliyle düzenlenecek mesleki söyleşiler ve deneyim paylaşımı buluşmaları ile öğrencilerin kariyer planlamalarına destek verilecek. Son sınıf öğrencilerine yönelik mentorluk çalışmalarının yürütülmesi planlanıyor; bu sayede iş hayatına geçişte rehberlik ve mesleki yönlendirme sağlanacak.

Mesleki eğitimin uygulamayla desteklenmesini ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesini amaçlayan protokolün, eğitim kurumları ile sanayi arasındaki iş birliğini güçlendirmeye katkı sağlaması bekleniyor. Kütahya OSB Müdürlüğü, benzer iş birlikleriyle gençlerin mesleki yetkinliklerini artırmaya ve iş hayatına daha donanımlı hazırlanmalarına yönelik çalışmalarını sürdürmeyi vurguladı.

KÜTAHYA OSB İLE MESLEK LİSESİ ARASINDA İTFAİYECİLİK İŞ BİRLİĞİ