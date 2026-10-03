Kütahya Pazarlar'da teslim edilen konutların duygusal anları paylaşıldı

kütahya pazarlar'daki çalışmalar:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

vatandaşların yerleşme anları:

Görüntülerde, güvenli konutlarına yerleşen vatandaşların anları ve tepkileri yer aldı. Bakan Kurum paylaşımına, "Kütahya’da Halime teyzeye, Ramazan abiye sorduk: Yeni evinizi beğendiniz mi? Cevabı her şeyi özetliyor. Bir kentsel dönüşüm projesi daha güzel anlatılamazdı" notunu düştü.

Paylaşımda öne çıkan kareler, teslim edilen konutların kabulünü ve yerel halkın tepkisini gösterdi.

Bakan Kurum Kütahya’dan kentsel dönüşüm görüntüleri paylaştı