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Kütahya Pazarlar'da teslim edilen konutların duygusal anları paylaşıldı

Bakan Murat Kurum, Kütahya Pazarlar'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarından görüntü paylaştı; Halime teyze ve Ramazan abinin konutları öne çıktı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kütahya Pazarlar'da teslim edilen konutların duygusal anları paylaşıldı

kütahya pazarlar'daki çalışmalar:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

vatandaşların yerleşme anları:

Görüntülerde, güvenli konutlarına yerleşen vatandaşların anları ve tepkileri yer aldı. Bakan Kurum paylaşımına, "Kütahya’da Halime teyzeye, Ramazan abiye sorduk: Yeni evinizi beğendiniz mi? Cevabı her şeyi özetliyor. Bir kentsel dönüşüm projesi daha güzel anlatılamazdı" notunu düştü.

Paylaşımda öne çıkan kareler, teslim edilen konutların kabulünü ve yerel halkın tepkisini gösterdi.

Bakan Kurum Kütahya’dan kentsel dönüşüm görüntüleri paylaştı

Bakan Kurum Kütahya’dan kentsel dönüşüm görüntüleri paylaştı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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