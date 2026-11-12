Gaziantepli gençler köpükten yarış pistine: kendi elektrikli ve içten yanmalı araçlarını üretiyor

Şahinbey Bilim ve Sanat Merkezi'nden yarışa hazırlanan gençler

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, 2021 yılında başlatılan proje kapsamında elektrikli ve içten yanmalı araçlar üretiyor. Takım, araçların gövdesinden şasisine, elektronik sistemlerinden mekanik aksamlarına kadar tüm üretim aşamalarında görev alıyor ve tasarımları bilgisayar ortamında simülasyonlarla test ediyor.

Projenin başlangıcı ve ekip yapısı:

Proje 2021'de öğretmenlerinin desteğiyle başladı ve mevcut takım, önceki ekiplerin bıraktığı mirası devraldı. Takımda toplam 25 kişi bulunuyor; yaklaşık 10 kişi elektronik, 10 kişi mekanik bölümlerinde çalışıyor ve kalan 5 kişi danışmanlık yapıyor. 11. sınıf öğrencisi Umut Tuzlu, gövde üretiminin en zor aşama olduğunu, köpük kalıplardan başlayıp üzerine karbon fiber veya cam elyaf yerleştirilerek gövdenin tamamlandığını belirtiyor.

Umut, şasi üretiminde de karbon fiber kullanıldığını, içerideki köpüğün çıkarılmasıyla gövdenin hazır hale geldiğini ve ardından motor, koltuk ile diğer ekipmanların yerleştirilerek üretimin tamamlandığını aktarıyor. Bir aracın üretimi ortalama 4-5 ay sürüyor ve bu sürenin önemli bir bölümünü gövde üretimi alıyor.

Tasarım, üretim süreci ve yarış hedefleri:

Takım tasarımlarında aerodinamik öncelikli; bilgisayar programları ve simülasyonlar kullanılarak araçların yarış şartlarına uygunluğu test ediliyor. Dış kabuklar ilk olarak köpükle şekillendiriliyor, daha sonra sıva, cam elyaf veya karbon elyaf gibi kompozitlerle son hâline getiriliyor. Tasarımlar yarışlara kadar bazı değişikliklere uğrayabiliyor.

Öğrenci Ece Dinç, takımın geçen yıl uluslararası Shell Eco‑Marathon yarışmasına ilk kez katıldığını ve dünyada 13'üncü, Türkiye'de 3'üncü sırayı elde ettiklerini söylüyor. Bu yıl Polonya'da düzenlenecek yarışmaya biri elektrikli, diğeri içten yanmalı olmak üzere iki araçla katılmayı planlıyorlar ve geçen seneye göre daha iyi dereceler hedefliyorlar.

Üretim sürecinde elektronik ve mekanik düzenlemeler ile aerodinamik testlerin önemi vurgulanıyor; öğrenciler hem teknik bilgi hem de takım çalışması deneyimi kazanıyor. Proje, katılımcılara zamanlarını verimli kullanma, yeni bilgiler öğrenme ve mesleki beceriler geliştirme imkanı sağlıyor.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ, ELEKTRİKLİ VE İÇTEN YANMALI ARAÇLAR ÜRETİYOR.