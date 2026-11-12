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Çivril'de verimli toprağa yatırım: çiftçilere kapsamlı tarım eğitimi

Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere toprak analizi, güvenilir gıda, destekler, hububat bakımı ve ceviz fidanı projesini anlattı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Çivril'de verimli toprağa yatırım: çiftçilere kapsamlı tarım eğitimi

Çivril'de verimli toprağa yatırım: çiftçilere kapsamlı tarım eğitimi

Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eğitim toplantısında üreticilerle bir araya gelindi. Toplantının odağında; sağlıklı üretim zinciri, toprak tahlilleri, güncel tarımsal desteklemeler ile hububat üretiminde verim artırıcı uygulamalar vardı.

topraktan sofraya güvenilir gıda ve toprak analizi:

Programda güvenilir gıda üretimi süreçleri ele alındı; üretimin her aşamasında kalite ve izlenebilirliğin önemi vurgulandı. Özellikle verimli ve sürdürülebilir tarım için toprak analizinin düzenli yapılmasının, gübreleme ve bitki besleme kararlarını bilimsel temele oturttuğu anlatıldı.

Toprak analizlerinin; ürün kalitesini artırma, maliyetleri düşürme ve çevresel etkileri azaltma bakımından üreticilere sunduğu yararlar örneklerle açıklandı. Çiftçilere, arazi bazlı uygulamalarla kaynak kullanımının optimize edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

destekler, hububat teknikleri ve ceviz fidanı projesi:

Toplantıda ayrıca üreticilere yönelik tarımsal desteklemeler hakkında bilgi verildi ve başvuru süreçlerine dair yönlendirmeler yapıldı. Hububat tarımı bölümünde modern bakım ve üretim teknikleriyle verim artırma yolları paylaşıldı; bakım periyotları ve doğru uygulamaların önemi üzerinde duruldu.

Katılımcılara, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Denizli Ticaret Borsası iş birliğinde yürütülen ceviz fidanı dağıtım projesi hakkında da bilgi verildi. Projenin amaçları ve üreticilerin nasıl faydalanabileceğine ilişkin açıklamalar yapıldı.

Yetkililer, bilinçli tarım uygulamalarının ve sürekli bilgilendirmenin üretim kalitesini ve çiftçinin gelirini güçlendireceğini belirterek benzer eğitim çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti.

EĞİTİM TARIM İLÇE

EĞİTİM TARIM İLÇE

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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