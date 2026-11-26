Kütahya ev sahipliğinde İYEP semineri başladı

Kütahya, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) seminerine ev sahipliği yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminer 25-27 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

açılış programı:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Germiyan Salonu'nda yapılan açılışa, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Fatih Başak ile Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz katıldı. Açılışta, seminerin amaçları ve gündem başlıkları katılımcılarla paylaşıldı.

katılımcılar ve kapsam:

Programa Türkiye'nin 81 ilinden il milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin dahil olduğu toplam 98 eğitim yöneticisi katılıyor. Seminerde görev alacak 8 eğitimci yürütücü olarak yer alacak.

Seminerin ikinci oturumları Kütahya Öğretmenevinde devam edecek. Üç gün sürecek programda, İYEP'in uygulama süreçleri detaylı biçimde değerlendirilecek; uygulamada birlikteliğin sağlanması ve öğrencilerin akademik gelişimlerinin desteklenmesine yönelik yöntemler ele alınacak.

Katılımcılar, seminer süresince İYEP uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ortak uygulama standartlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapacak; paylaşım ve geri bildirim mekanizmaları üzerinden uygulamaların iyileştirilmesi hedeflenecek.

KÜTAHYA’DA İYEP SEMİNERİ BAŞLADI: 81 İLDEN 98 KATILIMCI BİR ARAYA GELDİ