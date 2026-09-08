Kütahya'da hizmet ve koordinasyon vurgusu: kaymakamlarla valilik değerlendirmesi

Kütahya'da kaymakamlarla kapsamlı değerlendirme toplantısı

Kütahya Valisi Musa Işın, ilçe kaymakamlarıyla Valilik makamında bir araya gelerek ilçelerde yürütülen çalışmaların genel değerlendirmesini yaptı. Toplantıya başkanlık eden Vali Işın, ilçeler arasındaki uygulamaların izlenmesi ve ihtiyaçların önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Toplantıda ilçelerin genel durumu, vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri ile devam eden yatırım ve projeler ele alındı. Kaymakamlar, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verirken, ilçelerin talep ve öncelikleri de masaya yatırıldı. Ayrıca kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

valinin öncelikleri ve beklentileri

Vali Işın, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı, etkin ve hızlı bir biçimde yürütülmesinin önemine dikkat çekti ve bu anlayışın saha çalışmalarına yansıtılmasını istedi. Toplantı, ilçelerde yapılması planlanan çalışmalara ilişkin değerlendirmeler ve öncelikli ihtiyaçların belirlenmesinin ardından sonlandırıldı.

KÜTAHYA VALİSİ IŞIN, İLÇE KAYMAKAMLARIYLA BİR ARAYA GELDİ