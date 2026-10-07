Kütahya'da huzur için ortak yol haritası: uyuşturucu, kaçakçılık ve trafik önlemleri

Vali Musa Işın başkanlığında güvenlik gündemi ele alındı

Kütahya Valiliği'nde gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında yapıldı. Toplantıya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Mustafa Baş, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, il protokolü ve güvenlik komisyonu üyeleri katıldı. Toplantıda kent genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele:

Gündemin öncelikli maddeleri arasında yer alan uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları masaya yatırıldı. Mevcut uygulamalar ile yürütülen operasyonların sonuçları ve ihtiyaç duyulan ilave tedbirler üzerinde duruldu. Katılımcılar, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin, istihbarat paylaşımı ve sahadaki denetimlerin sürekliliğinin önemine vurgu yaptı.

trafik güvenliği ve toplumsal önlemler:

Toplantıda ayrıca trafik güvenliği alanında yapılan faaliyetler gözden geçirildi; kazaların önlenmesine yönelik denetim, eğitim ve altyapı adımları değerlendirildi. Yetkililer, özellikle riskli noktalar ve yoğun saatlerde alınacak ek önlemlerin takip edileceğini belirtti.

Toplantı çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İyilik Var platformuna dair bir sunum yapıldı. Sunumda, ihtiyaç sahipleri ile yerel işletme ve gönüllüleri buluşturan İyilik Kapısı uygulamasının işleyişi ve bölgedeki potansiyel faydaları hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Değerlendirme konuşması yapan Vali Musa Işın, Kütahya'nın huzur ve güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, vatandaşların huzur içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Işın, özellikle uyuşturucu, kaçakçılık ve trafik güvenliği konularındaki tedbirlerin devam edeceğini ve bu alanlarda görev yapan personele teşekkür etti.

Gündem maddelerinin görüşülmesi ve yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi; alınan kararların uygulamaya geçirilmesi için ilgili birimler çalışmalarını sürdürecek.

KÜTAHYA’DA UYUŞTURUCU, KAÇAKÇILIK VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MASAYA YATIRILDI