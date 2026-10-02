Kütahya'da istihbarat destekli operasyon: 73 aranan yakalandı, 38'i tutuklandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eylül ayı içinde yürüttükleri istihbari ve saha çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 73 şahsı yakaladı. Yakalanan kişilerden 38 kişi, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

yakalamaların dağılımı:

Şahısların işlemleri sonucu, ifadeleri alınan 30 kişi serbest bırakıldı. Ayrıca, para cezalarını ödeyen 5 kişi de işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Yakalamalar, farklı suç türlerine ilişkin aramalara yönelik olarak gerçekleştirildi.

jandarmanın çalışma yöntemi ve açıklaması:

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile ilçe jandarma komutanlıkları, aranan şahısların yakalanması için istihbari bilgi toplama ve saha faaliyetlerini birlikte yürüttü. Açıklamada, çalışmaların emniyet ve asayişin sağlanması ile kamu düzeninin korunması amacıyla sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada ayrıca istihbarata dayalı operasyonlarda teknolojik imkânlardan azami düzeyde yararlanıldığı ve ilgili makamlarla koordinasyon içinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

KÜTAHYA’DA JANDARMA EKİPLERİNCE EYLÜL AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 73 ŞAHIS YAKALANDI. ŞÜPHELİLERDEN 38’İ TUTUKLANARAK CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ.